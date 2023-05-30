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Temizlik yaparken balkondan düşüp öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temizlik yaptığı evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

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Temizlik yaparken balkondan düşüp öldü

Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak’taki bir apartmanın 3. katına temizlik için gelen Şerife Soysal (48), balkondaki camları temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Soysal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (AA)

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