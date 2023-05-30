Tenekelere gizlenmiş 6 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi

Diyarbakır’da polisin düzenlediği operasyonda, kedi kumu ve tenekelere gizlenmiş 6 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde içerisinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeler bulunan ve yoğun insan hareketliliği olan apartmanda yüklü miktarda uyuşturucunun olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin özellikle seçtiği çatı katındaki evde yapılan aramada, atık izlenimi verilen teneke ve kedi kumu içerisine gizlenmiş 6 bin 740 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 21 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak haklarında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapılan R.T. ve N.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.(DHA)

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