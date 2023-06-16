TIR, ağaca çarptı; dorsedeki iş makineleri uçurma yuvarlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rampadan inerken frenleri tutmayınca sürücüsünün yavaşlatmak için yaklaşık 50 metre boyunca bariyere sürterek ilerlediği TIR, ağaca çarparak durdu. TIR'daki 1 kişi yaralanırken, dorsede yüklü olan 2 iş makinesi yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

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Kocaeli’de meydana gelen kazada dorsesine yüklü 2 iş makinesi ile rampadan inen Eyüp Çelik yönetimindeki 34 LR 4574 plakalı TIR’ın iddiaya göre balataların ısınması nedeniyle frenleri tutmadı. Bunun üzerine Çelik, aracı yavaşlatmak için yol kenarındaki bariyere çarptı.

Metal bariyere yaklaşık 50 metre boyunca sürterek ilerleyen TIR, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu. Bu sırada dorsedeki tonlarca ağırlıktaki silindir ve asfaltlama makinesi yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüp Çeliki çıkardı. Çelik yara almazken, kaza sırasında araçtan fırlayan Necmettin Koçyiğit ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eyüp Çelik, ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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