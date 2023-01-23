TIR ile minibüs çarpıştı, şoförlerden biri öldü diğeri kaçtı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde TIR'la çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Erkan Yılmaz idaresindeki 59 M 0016 plakalı minibüs, Tekirdağ-Malkara kara yolu Nusratlı mevkisi yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR’la çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücü Yılmaz’ın öldüğünü belirledi.
Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. (AA)