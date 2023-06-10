TIR park halindeki 6 aracı biçti

Balıkesir'de TIR'ın park halindeki 6 araca çarptığı kaza kamerada

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Balıkesir’de yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan TIR, park halindeki 3 hafif ticari araca ve 3 otomobile çarptı.

Altıeylül ilçesinde dün akşam Sütlüce Mahallesi 13060 Sokak’ta seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 AIL 311 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmeye başladı.

Bir hafif ticari araç sürücüsünün, geri manevra yaparak evlerin önündeki boş yere park ettiği sırada gelen TIR, büyük bir gürültüyle buna ve yanındaki araçlara çarparak durabildi.

Sokakta yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen tırı görüp son anda uzaklaşarak altında kalmaktan kurtuldu.

TIR’ınyanı sıra 10 TY 011, 10 U 3029, 10 ADL 686, 10 AFB 011, 10 KC 679 ve 10 DCV 33 plakalı araçların hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, hafif ticari araç sürücüsünün geri manevrayla park ettiği, TIR’ın hızla yokuş aşağı geldiği, yayanın bunu görüp uzaklaşmasının ardından tırın 3 hafif ticari araca ve 3 otomobile çarptığı görülüyor. (AA)