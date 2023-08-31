Abone Ol

TIR’ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TIR’ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı

Erzurum üzerinden Amasya’ya gelen TIR, bugün öğle saatlerinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ila 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, TIR şoförünün işlemleri sürüyor. (DHA)

Sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldıİlginizi ÇekebilirSürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
X Reklam