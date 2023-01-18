Tornacı, sahte içki üreticisi çıktı

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahte içki ihbarı üzerine harekete geçti. Bir tornacıya operasyon düzenleyen ekipler, onlarca şişe sahte içkiye el kondu.

Müslüm EVCİ

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Konya'da KOM ekipleri Karatay Sanayi'de bulunan bir iş yerinde sahte içki üretildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçerek kısa süre içerisinde iş yerine ulaştı.

ÜRETTİĞİ İÇKİYİ ORİJİNAL ŞİŞELERE DOLDURMUŞ

İş yerinde arama gerçekleştiren ekipler kolilere gizlenmiş ve piyasaya sürülmek üzere hazır halde 18 şişe alkollü içki, 30 litre etil alkol, 9 adet alkol kiti ve 2 adet alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İÇKİLERİ ORJİNAL DİYE SATMIŞ

Edinilen bilgiye göre şüpheli, getirttiği etil alkol ile tedarik ettiği aparatlar yardımıyla farklı çeşitlerde alkol üretti. Ürettiği alkolü yine tedarik ettiği bandrollü şişelere doldurarak müşterilere orijinal diye sattı.