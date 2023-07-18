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Trafikte tartıştığı kamyonetliyi bariyere kadar sürükledi

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförü, tartıştığı iddia edilen kamyoneti sıkıştırdı. Emniyet şeridine geçerek ilerlemeye devam eden kamyonet şoförü bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.

Yayınlanma: 10:49 - 18 Temmuz 2023 Güncellenme:
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TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon şoförü ile kamyonet şoförü arasında geçen hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında iddiaya göre, yol verme tartışması yaşandı.

Tartışan şoförler, tehlikeli araç kullanarak trafiği riske soktu. Kısa bir süre sonra, kamyon şoförü sağ şeritte ilerleyen kamyoneti akan trafikte sıkıştırmaya başladı.

Kamyonet şoförü, aracı emniyet şeridine alarak ilerlemeye devam ederken, bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.

O anlar, seyir halindeki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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