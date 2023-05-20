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Trafikte yumruk yumruğa kavga

İstanbul Ümraniye'de iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yayınlanma: 10:07 - 20 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre  trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Çevredekiler birbirlerine yumruklarla saldıranları ayırmakta güçlük çekti.

Yumruk yumruğa kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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