Traktör altında kalıp, helikopterle hastaneye ulaştırıldı; kurtarılamadı
Siirt'te, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan, askeri helikopterle Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan Yunus Arslan (27), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Kemerli köyünde meydana geldi. Yunus Arslan’ın fıstık tarlasını sürdüğü traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Arslan’ın traktörün altında kaldığını görenler, sağlık ekibine haber verdi.
Köye ambulansla ulaşımın zor olması nedeniyle görevliler, askeri helikopterle geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından helikoptere alınarak önce 3’üncü Komando Tugayına buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye gelerek acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yunus Arslan’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)