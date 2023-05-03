Traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kavşakta traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Kırıkoğlu yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Madenler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ali Erdoğan yönetimindeki 48 ET 575 traktör ile aynı anda kavşağa giren Ramazan Kırıkoğlu’nun kullandığı 48 YG 184 plakalı motosiklet çarpıştı. Traktörün altında kalan motosiklet sürücüsü Kırıkoğlu ağır yaralandı.
Kaza yerinde önlem alan güvenlik güçleri, ambulans beklenirken ve sağlık görevlileri müdahalede bulunurken, yaralıyı güneşten korumak için şemsiyeyle başında bekledi. Kırıkoğlu ambulansla kaldırldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.