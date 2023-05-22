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Tüfekle oynarken 1 arkadaşını öldürdü, 2’sini yaraladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken yaraladığı 3 arkadaşından biri hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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Tüfekle oynarken 1 arkadaşını öldürdü, 2’sini yaraladı

Tepeli köyündeki mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A. (17), iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynarken silahın ateş alması sonucu aynı iş yerindeki arkadaşları Emirhan K. (17), Batuhan Y. (18) ve Mustafa Ö. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emirhan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki yaralının ise tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Öte yandan, R.C.A. ile olay yerinde bulunan T.Ö. (17) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C.A. tutuklandı. T.Ö. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (AA)

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