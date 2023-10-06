Tunceli’de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKKlı teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın operasyonunda, Pülümür ilçesi Dereyaylası bölgesi kırsalındaki meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda, patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınaklar ve diğer malzemeler ise imha edildi. (DHA)