Turistlerin tekne turu kavga ile bitti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tekne turuna çıkan ve Suudi Arabistanlı oldukları iddia edilen turistler tur dönüşü iskelede kavga etti, ortalık karıştı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden dün sabah saatlerinde Kumbahçe Mahallesi Halikarnas İskelesi'nden tekne turuna çıkan turistler bilinmeyen bir nedenle turda tartıştı.

Akşam saatlerinde turdan dönen ve Halikarnas İskelesi'ne inen ve Suudi Arabistanlı oldukları iddia edilen turist kadınların tartışması burada da devam edince kavgaya dönüştü.

Sahilde saç saça baş başa tekme tokat birbirine giren turistleri tekne çalışanları ve diğer turistler güçlükle ayırdı.

Kavga eden kadınlardan biri, o anları görüntüleyen bir vatandaşa da saldırdı. Turistler, kavganın sona ermesinin ardından bölgeden ayrıldı.

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