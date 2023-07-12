Tutuklu yargılanan 15 gazeteci adli kontrolle serbest

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 15’i tutuklu 18 gazetecinin yargılandığı davada 13 aydır tutuklu tüm gazetecilerin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma, 9 Kasım’a ertelendi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022'de yapılan operasyonla ev ve işyeri baskınlarında 20'si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında 8 gün tutulan gazetecilerden 16’sı ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Dosyası ayrılan JINNEWS Haber Müdürü Safiye Alağaş, 15 Haziran'da yapılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Soruşturma savcısı tarafından 10 ay sonra hazırlanan iddianamede, gazetecilerin yaptıkları haberler, programlar ve yayın içerikleri suçlama konusu yapıldı.

Gazeteciler hakkındaki yargılama, operasyondan 13 ay sonra, dün; Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlamıştı. 15'i tutuklu 18 gazeteci hakkındaki yargılamanın ilk duruşmasının ikinci celsesi bugün yapıldı. Mahkeme, gazetecilerin savunmalarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu tüm gazetecilerin tahliyesine karar verdi.

GAZETECİLERE YURTDIŞI YASAĞI KONDU

Tutuklu gazeteciler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin'in “adli kontrol şartı” ile tahliyesine karar verildi.

Mahkeme tüm sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı getirilmesine de karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Kasım’da yapılacak. (ANKA)