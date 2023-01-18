Tuzla’da bankadan çıkanları gasbeden motosikletli iki kişi yakalandı

Tuzla'da bankadan çıkanları takip ederek çantalarını çaldığı belirlenen motosikletli şüpheliler yakalandı.

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Tuzla’da farklı tarihlerde bankadan çıkan 3 kişiyi aynı yöntemle gasbeden motosikletli şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu her üç olayı da motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği ve şüphelilerden birinin ayağında aksama olduğu belirlendi.

İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda yapılan denetimlerde ayağında aksama olan şüpheli durduruldu. Şüphelinin olayın faillerinden E.O. (37) olduğu tespit edildi.

Olaylarda kullanılan motosikletin E.O. isimli şüphelinin eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Çalışmaların devamında motosikleti kullandığı ve olayların ikinci faili olduğu tespit edilen E.G. (48) de suçta kullanılan motosiklet ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler “Yağma” suçundan adli makamlara sevk edilirken adli kontrolle serbest bırakıldıkları öğrenildi. (DHA)