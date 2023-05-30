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Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

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Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki N.U, Beşyol Meydanı’ndaki parkta S.S. isimli şüphelinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan N.U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Olayın ardından bölgedeki sivil ve motorize ekipler, saldırıyı gerçekleştiren S.S’yi, yaşanan kovalamaca sonucu suç aleti silahla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (AA)

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