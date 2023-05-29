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Üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 13 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

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Üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi

Acıpayam Bulvarı’nda 16 Mayıs’ta sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Amine Akkalp’a (34) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkalp’ı ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Akkalp, müdahaleye rağmen yaşam savaşını yitirdi. Akkalp’ın cenazesi Akköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (AA)

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