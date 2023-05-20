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Van’da yüksek kesimlere kar yağdı

Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidinde, kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Yayınlanma: 12:15 - 20 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Van’da dün başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Çığ riski nedeniyle dönem dönem trafiğe kapatılan, Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nin bulunduğu bölgede de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Yağış nedeniyle sürücülerle zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışması başlattı. (DHA)

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