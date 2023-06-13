Vatandaşlar fotokapanlara poz verip, memleketlerine selam gönderdi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bazı vatandaşlar, yaban hayatını görüntülemek için ormana kurulan fotokapanlara poz verip memleketteki yakınlarına selam gönderdi.
Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Fındıklı ile Karasukabaklar mahallelerinde yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara vatandaşların ilginç görüntüleri yansıdı.
Mahallelilerden bazıları fotokapanlara poz verirken, bazıları da memleketteki ailesine selam gönderdi.
Bir vatandaş fotokapana el salladı. Bir başka kişi ise daha iyi görüntü alması için fotokapanın temizliğini yaptı.
Fotokapanlara bölgede dolaşan ayıların da yansıdığı görüldü. (DHA)