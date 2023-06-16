Vatandaşları sahte araç kiralama sitesiyle dolandıran çeteye operasyonda 10 tutuklama

Kocaeli merkezli 6 ilde, Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçi vatandaşları sahte araç kiralama siteleri ile dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye gelmek isteyen gurbetçilerin sahte araç kiralama siteleri aracılığıyla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, verdikleri reklamlarla arama motorlarında üst sıralarda yer alan sahte araç kiralama siteleri üzerinden 29 kişinin dolandırıldığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 gün önce Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Gaziantep ve Gümüşhane’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de yer aldığı, lüks evlere yapılan baskınlarda evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Şüphelilerin evlerinde, otomobillerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

10 TUTUKLAMA

Operasyonlarda, aralarında 67 suçtan aranan ve 17 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 82 suçtan aranan 1 kişi ve 21 suçtan aranan 1 şüphelinin de bulunduğu toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Şüphelilerin kullanmış oldukları sahte internet siteleri de erişime kapatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si savcılık sorgularının ardından, 10’u da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)