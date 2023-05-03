Virajı alamadı, eve girdi
Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bir eve girdi. Sürücü İsmail K. (46), ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Atakum ilçesine bağlı Çamlıyazı Mahallesinde meydana geldi. İsmail K. yönetimindeki 55 AJE 716 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün virajı alamaması sonucu elektrik direğine çarpıp, daha sonra ise yol kenarındaki İsmail Mırıka ait tek katlı eve girdi.
BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ
Kaza anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada ise hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail K., sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)