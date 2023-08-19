Yakınları haber alamadı, polis cesedini buldu
İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralık bir dairede kalan Ebru K.'dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri girdikleri dairede kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.’dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Saat 20.00 sıralarında olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ebru K.’nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)