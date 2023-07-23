Yangın 3 evi kül etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangın, bitişikteki iki kerpiç eve de sıçradı. Evine sıçrayan alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Şükriye Mert tedavi altına alındı.

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Plevne Mahallesi, 7002 Sokakta bulunan tek katlı kerpiç evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, yan tarafta bulunan tek katlı iki kerpiç eve daha sıçradı.

MAHALLELİ TEYYAKKUZA GEÇTİ

Mahalle sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri diğer binalara da sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

EVİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN DUMANDAN ETKİLENDİ

Bu sırada, evine sıçrayan yangına müdahale etmek isteyen Şükriye Mert fenalaştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mert, Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedavi altına alınan Şükriye Mertin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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