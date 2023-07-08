Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Diyarbakır'da anız yangınına müdahaleye giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Sur ilçesine bağlı Kırsal Büyükkadı mahallesinde anız yangını için müdahaleye giden M.Ş. yönetimindeki 21 HA 031 plakalı itfaiye aracı, seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

3 KİŞİ DEVRİLDİ

Kazada sürücü M.Ş. ile M.S.M. ve H.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anız yangınının da küçük çaplı olduğu ve olay yerine giden başka bir itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü belirtildi. (DHA)

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