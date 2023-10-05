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Yaşadığı evde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan olayda, 52 yaşındaki Güneş Yaşaroğlu, ablasıyla birlikte ikamet ettiği evde ölü bulundu.

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Yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, Tekke Mahallesi TOKİ 3. Etap F 10 Blok’ta gerçekleşti. Güneş Yaşaroğlu, İstanbul’dan yeni dönen ablası tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen eve sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede, Yaşaroğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemede, Güneş Yaşaroğlu’nun vücudunda ateşli silah veya kesici alet izine rastlanmadı. Yaşaroğlu’nun cenazesi, ölüm nedeninin net olarak belirlenebilmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

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