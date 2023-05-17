Yaşlı çifte yapılan kapkaç kameralara yansıdı

Şişli'de motosikletli 2 kişi sokakta yürüyen yaşlı kadının cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Kapkaç anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kapkaç şüphelilerinin ilçede başka kapkaç olayları da gerçekleştirdiği tespit edildi.

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Olay, Şişli Merkez Mahallesi’nde 22 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Yaşlı çift sokakta yürüdüğü sırada arkalarından gelen motosikletli 2 kişi, çiftin yanına yaklaştı ve A.H. isimli kadının elinde bulunan cep telefonunu alarak hızla olay yerinden kaçtı.

Yaşlı çift, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.H. ve kocasının ifadesini aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri sokaktaki ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen kapkaççıların Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarıçiçek Sokak’ta oldukları tespit edildi.

İki kişi motosikletle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin bir gün arayla başka bir kapkaç olayına da karıştıkları da ortaya çıktı. (DHA)

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