Yaşlı kadının evine girip bileziğini gasp etti

Aksaray'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki S.S.'nin evine bıçakla zorla giren ve kolundaki 30 bin lira değerindeki bileziği gasp eden Muttalip Kılıç (25), polis tarafından yakalandı. Ayrıca başka bir evden de elektronik eşya çalarken tespit edilen Kılıç, mahkeme tarafından tutuklandı.

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Olay, Sultanhanı ilçesinde 28 Eylül tarihinde meydana geldi. Muttalip Kılıç, yalnız yaşayan S.S.’nin evine zorla girdi ve S.S.’nin boğazına bıçak dayayarak bileziği gasp etti. Bu olayın ardından S.S. polise haber verdi. Polis, Kılıç’ın aynı gün içerisinde başka bir evden elektronik eşyalar çalarken güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti.

Kılıç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusunda gasp ve hırsızlık suçlarını itiraf etti. Daha sonra mahkemeye sevk edilen Kılıç, tutuklandı. (DHA)