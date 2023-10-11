Yaylada ayı saldırısına uğradı
Erzincan'da yaylada koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 51 yaşındaki Celal Sarı yaralandı.
Erzincan’a bağlı Çağlayan beldesinde yaşayan 51 yaşındaki Celal Sarı, yaylada sürüsünü otlatırken bir ayının saldırısına uğradı.
Vatandaşlar tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan Sarı, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.