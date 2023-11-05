Yeni alınan otomobil kül oldu

Sultangazi'de, park halindeki bir otomobil iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Sultangazi’de bir otomobilin kundaklandığı iddia edildi. Otomobil sahibi olan Fahri Yiğit, olay anını şu şekilde aktardı: “Gece saat 04.30 sularında tuvalete kalktım ve dışarıdan bir patlama sesi duydum. Ardından sokaktan çığlıklar yükselmeye başladı. Balkona çıktığımda kendi aracımızın yandığını gördüm.

İtfaiye geldiğinde ne yazık ki arabamız tamamen kül olmuştu. Güvenlik kameraları incelemesinde, kimliği belirsiz bir şahsın sokağa birkaç kez girip çıktığını ve ardından 10 litrelik benzin dolu bir bidonla otomobili ateşe verdiğini gördük.”

“KASKOSUNU BU HAFTA YAPTIRACAKTIK”

Fahri Yiğit, ailenin bu otomobili sadece bir ay önce 1 milyon 100 bin liraya aldığını belirtti. Yiğit, “Polis ekipleri, asayiş, güvenlik kameralarını incelediler, herşeyi incelediler. Şu an için bir haber yok. Mahallede de, kimseyle de bir problemimiz, husumetimiz yok. Herkes bizi sever sayar. Arabayı kendimiz ailemiz için aldık. 1 ay olmadan böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık.

Evin çocukların birikimiydi. 1 milyon 100 bin liraya aldık, çocuk 1 ay bindi. Sabırsızlıkla yapanın kim olduğunu öğrenmeyi ve yakalanmasını bekliyoruz. Sigortasını alırken yapmıştık, kaskosunu da bu hafta yapacaktık, aklımızda olmayan şeyler başımıza geldi. Pert oldu aracımız, usta çağırdık, hurdaya gidecek. Şüphelendiğimiz, ‘Bu yaptı’ dediğimiz biri yok. Ateşe verip aynı sokaktan kaçıp arabaya binip gidiyor” dedi. (DHA)

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