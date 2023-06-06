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Yıldırım düştü, depremzedenin hayvanları öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, depremzede Aydın Sarının hayvanları için kendi imkanlarıyla yaptığı derme çatma yapıya yıldırım isabet etti, 5 büyükbaş hayvan öldü.

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Yıldırım düştü, depremzedenin hayvanları öldü

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi’nde oturan Aydın Sarıya ait ahır da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Bunun üzerine Sarı, büyükbaş hayvanları için kendi imkanlarıyla derme çatma bir yapı inşa etti.

Üzeri branda olan yapıya dün etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Bu sırada içeride bulunan 5 büyükbaş hayvan öldü. (DHA)

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