Yine jeotermal, yine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı

Aydın Valiliği, topraklarının yüzde 85’inden fazlasına maden ve jeotermal arama izni verilen Aydın’da bir kaynak arama projesine daha 'ÇED gerekli değildir (Çevresel Etki Değerlendirmesi)' kararı verdi.

Latif SANSÜR

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Binden fazla jeotermal kuyusu, 36 Jeotermal Santrali (JES) bulunan, yüzde 85'inden fazlası maden ve jeotermal aramaları için ruhsatlandırılan Aydın'da bir firmaya daha ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.

Aydın Valiliğince, Kuyucak ilçesi, Pamucak Mahallesi’nde yapılması planlanan Jeotermal Kaynak Arama projesi ile ilgili olarak ‘ÇED gerekli değildir' kararı verildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde duyuruldu.

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