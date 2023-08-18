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Yol kenarında ceset bulundu

Bursa'da, çevre yolu kenarında cesedi bulunan Suriye uyruklunun ölüm nedeni araştırılıyor.

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Yol kenarında ceset bulundu

Yakın Çevre Yolu’nun Mudanya bağlantısındaki trafoların bakımını yapmak için gelen görevliler, ağaçların altında bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, birkaç gün önce öldüğü saptanan kişinin Suriye uyruklu Beşir Eyman (32) olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Eyman’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor. (AA)

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