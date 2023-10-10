Yol kenarında ceset bulundu
Çorum'un park halindeki otomobilinin yanında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu.
Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Yeniköy yakınlarında park halindeki 06 GA 2666 plakalı otomobilin yanında hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kimliğinin İbrahim Erdem olduğu tespit edilen kişinin silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)