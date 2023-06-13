Yol ortasındaki silahlı kavga
İstanbul Başakşehir'de iki kişi arasında çıkan kavgada taraflardan biri belinden çıkardığı silahla, tartıştığı kişiyi vurmaya çalıştı.
Başakşehir’de sabah saatlerinde iddiaya göre, iki kişi yol ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine saldırdı.
Ardından taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla kavga ettiği kişiyi vurmaya çalıştı.
Çevredekilerin çabasıyla silah saldırganın elinden alındı ve saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.
Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.