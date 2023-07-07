Abone Ol

Yolcu treni traktöre çarptı! Yaralılar var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktöre yolcu treninin çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 23:59 - 07 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Ödemiş Yeni Köy mahallesinde makinistler O.F. ve Y.B. yönetimindeki 32727 sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Kadir Erdoğmuş’un kullandığı 06 CIG 081 plakalı traktöre çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle traktör hurdaya dönerken, kazada sürücü Erdoğmuş ve yolcu treninde bulunan Mehmet Emin Y., eşi Fatma Y. ve Tevfik B., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, Kadir Erdoğumuş’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

293 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındıİlginizi Çekebilir293 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındıTren kazaları önergesine AKP ve MHP'den retİlginizi ÇekebilirTren kazaları önergesine AKP ve MHP'den ret

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam