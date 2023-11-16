Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu
İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İzmir-Çanakkale kara yolu Tüpraş Kavşağı’nda, E.A’nın (50) kullandığı 35 BCU 442 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yavaş’a (68) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince otomobil sürücüsü E.A, gözaltına alındı. (AA)