Yöneticiyi tornavidayla yaraladı, evini ateşe verdi

Silivri'de Alibey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Kaptan apartmanı sakinleri, 33 yaşındaki Mustafa U.'dan şikayetçi. Ailesine ait olduğu öğrenilen daireye anahtarı olmasına rağmen çatıdan giren Mustafa U., kendisini gürültü yaptığı için uyaran apartman yöneticisini tornavidayla yaraladı. Ardından da, daireyi ateşe verdi.

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33 yaşındaki Mustafa U., iddiaya göre Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak’taki Mehmet Ali Kaptan apartmanında bulunan ailesine ait daireye yan binanın çatısından atlayarak girdi. Babasının bir süredir Fransa’da yaşadığı öğrenilen Mustafa U., dairede gürültü yaptı.

Genci uyarmak için daireye gelen apartman yöneticisi Ahmet Keskin, Mustafa U. tarafından tornavidayla yaralandı. Yaşanan arbede apartman sakinlerinin araya girmesiyle sona erdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan apartman yöneticisi Ahmet Keskin’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Apartman yöneticisi hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada Mustafa U., yaşadığı dairenin camlarını kırdıktan sonra evi ateşe verdi. Çıkan yangına apartman sakinleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Apartman yöneticisini tornavidayla yaralayan ardından da arada sırada uğradığı daireyi ateşe veren Mustafa U., yan binanın çatısından atlayarak kaçtı.

“BİZ BUNUNLA 10-12 SENEDİR UĞRAŞIYORUZ”

Apartmanın karşısındaki binada oturan Tolga Sobacı, “Bununla 10-12 senedir uğraşıyoruz. Bu zamana kadar ne bir Emniyette ne de Savcılıkta bununla ilgili sonuca ulaşamadık. Bu kişinin insanların içinden tecrit edilmesini istiyoruz. Apartmanda, yaralama, belki fuhuş olayları oluyor, bu iş kundaklamaya kadar ilerledi. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım bu konuda çok sıkıntı içerisindeyiz.

Poliste kayıtları var. Zaten aradığımızda apartmanın ismini verdiğimizde direk geliyorlar. Polis de bu konuda seçenek sunmuyor ve bir şey yapmıyorlar. Hatta bizden daha kibar konuşuyorlar bu şahsa karşı. Ayrıca biz yöneticimiz Ahmet Beyle konuşmaya gittiğimizde elinde tornavidayla kapıya çıktı ve direk saldırdı.

Saldırmasıyla birlikte bende biber gazı vardı onu sıktım diğer komşularımız geldi onlar da müdahale etti ama yine kaçtı. Ve çatıdan çatıya kaçıyor. Şahıs buradayken görenler bile oluyor, ambulans 4 dakikada polis 24 dakikada geliyor.” şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Aykut Arslan ise, ” Dört beş yıldır burada oturuyoruz. Her gün bir olay var. Eşimizi bırakıyoruz tereddütte kalıyoruz. Gereken neyse onun yapılmasını istiyoruz. Madde bağımlısı uyuşturucu kullanıyor. Daireyi yakıyor. İnsanlara huzursuzluk veriyor. İnsanlara saldırıyor ” dedi.

“BU OLAYLARDAN ÖTÜRÜ DÖRT AİLE EVLERİNİ TERK ETTİ”

Apartman Yöneticisi Ahmet Keskin, “Farklı binanın çatısından gelmiş ve girmiş evine. Uyarmaya gittiğimde tornavidayla bana saldırdı. Çok şükür fazla bir şey olmadı, hafif yaralandım. Çok şükür durumum ve sağlığım yerinde. Emniyete gittik burada yardımcı olamadılar bana. Bizlere yardımcı olmalarını istiyorum. Beni darp ettikten sonra ambulansla hastaneye gittiğimde öğrendim.

Evi de yakmış ve oradan kaçmış. Aynı yerden çatı katından kaçmış. Yetkililer ilgilensin lütfen.13 senedir burası bu şekilde adam her hafta geliyor bir olay yapıyor, bu olaylar eskiyor bir hafta sonra yine geliyor ve yine aynı olaylar oluyor. Polis geliyor kapıyı çalıyor hiçbirşey yapmadan geri gidiyor. Bu olaylardan dolayı dört aile yaşadıkları yerlerini terk ettiler.” diye konuştu. Mustafa U.’nun 2022’de de ailesine ait daireyi kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Polis yöneticiyi yaralayarak evi ateşe veren şüpheliyi arıyor. (DHA)

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