Yozgat’ta bir saatlik yağış hayatı felç etti
Türkiye’nin büyük kısmı yağış altındayken Yozgat'ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat kent merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan yağış nedeniyle zor anlar yaşandı.
Cemil Çiçek Bulvarı’nda sürücüler mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisinden dolayı ilerleyemedi.
Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suyu tahliye etti.
Kent merkezinden Çorum istikameti Sungurlu Kavşağı yakınında ise yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları trafiği aksattı.