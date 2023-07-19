Yüksek sesle müzik dinleme kavgası! 5 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyaran 4 kişiyi ve ayırmak isteyen 1 kişiyi bıçakla yaralayan Harun Parlak (39), saklandığı terasta yakalandı.
Samsunun İlkadım ilçesinde Harun Parlak ve arkadaşları, evde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla sokaktan geçen Orçun Muhammed Ç. (18), Yağız K. (17), Enes T. (25) ve Halim A. (23) tarafından müziğin sesinin kısılması için uyarıldı.
5 KİŞİYİ BIÇAKLADI
Taraflar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Harun Parlak, evden aldığı bıçakla sokağa çıktı. Kavga sırasında Orçun Muhammed Ç., Yağız K., Enes T. ve Halim A. ile kavgayı ayırmaya çalışan Ali A. (59), Parlak’ın bıçak darbeleriyle yaralandı.
Gürültü üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Harun Parlakı gizlendiği bir apartmanın teras katında yakaladı. Gözaltına alınan Parlak, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)