Yürüyüşe çıkan İskoç turist ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yürüyüşe çıkan İskoç turist, Haremtan Tepesi Değirmenler Mevkii’nde bir otelin otoparkında ölü bulundu.
İskoçya'dan bir hafta önce tatile gelen Christopher Mclaughlin, kaldığı otelden Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Tepesi'ndeki tarihi yel değirmenlerine çıktığı yürüyüşte, bir otelin otoparkında fenalaşarak yere düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Turistin yerde yattığını görenler yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Christopher Mclaughlin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Turistin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.