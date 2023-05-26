Zeytinburnu’nda tramvay kazası
Zeytinburnu'nda Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarptı, iki araçta hasar oluştu.
Seyitnizam Caddesi’nde Kabataş istikametine giden tramvay, Mithatpaşa ile Akşemsettin istasyonları arasında sağa dönüş yapan 46 PD 163 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.
Kaza nedeniyle ön vagonlardaki yolcular korku yaşadı. Tramvaydaki yolcular kazanın ardından tahliye edildi.
Her iki araçta hasara yol açan kaza dolayısıyla Kabataş yönündeki tramvay seferleri bir süre aksadı. TIR’ın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. (AA)