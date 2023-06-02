Zihinsel ve görme engelli Hacı, 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Kayseri'de, 3'üncü kattaki balkondan düşen zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız (21), hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde bulunan 12 katlı binanın 3’üncü katında saat 17.30 sıralarında, zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız, iddiaya göre, balkona çıktığı sırada dengesi kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hacı Yıldız’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)