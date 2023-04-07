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Zonguldak’ta bir kişi, tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İsmail Karanfil (41), tartıştığı üst kat komşusu Serkan Karaduman'ı (38) tabancayla ağzından vurarak yaraladı.

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Zonguldak’ta bir kişi, tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu

Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Şamlar köyünde meydana geldi. İsmail Karanfil ile üst kat komşusu Serkan Karaduman arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Karanfil, evden aldığı tabanca ile Karaduman’a ateş açtı.

Ağzına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Serkan Karaduman, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Karaduman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İsmail Karanfil ise Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. DHA

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