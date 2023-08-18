Zonguldak’ta ‘patpat’ devrildi: 13 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının tarlaya devrildiği kazada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde saat 19.45 sıralarında iddiaya göre, fındık topladıktan sonra eve dönenleri taşıyan Murat E. yönetimindeki, halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 metre yükseklikten tarlaya devrildi.

Sürücü Murat E., eşi E.E. ve babası Ş.E. ile birlikte patpatın römorkunda yolcu olarak bulunan 10 kişi daha yaralandı. 13 kişinin bindiği patpatın devrildiğini görenler, durumu 112’ye bildirdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi ve köylülerin de yardımıyla yaralılar yola taşınarak ambulanslara alındı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli ve Alaplı ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kazada yaralanan Aysel A.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)