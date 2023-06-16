Zuhal’in ölümüne neden olan polisin tahliyesine aile itiraz etti

İstanbul Beyoğlu'nda 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olmaktan yargılanan polis memuru Alper D'nin tahliye kararına ölen kızın ailesi itiraz etti.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta 11 Aralık 2022’de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kalmıştı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet ederek, ölümüne neden olmuştu. Hakkında ‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Alper D. geçtiğimiz hafta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

AİLEDEN İTİRAZ

Yıldız Ailesi'nin avukatı Adnan Harman, davanın görüldüğü İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne önceki gün dilekçe vererek polis Alper D.'nin tahliye edilmesine itiraz etti.

Polis memuru Alper D.'nin tabancasından çıkan ilk kurşunla genç kızın öldüğünün belirtildiği itiraz dilekçesinde, polisin Zuhal Ebrar Yıldız'ın gittiği yönü gördüğü, buna rağmen direkt ve doğrudan atış yaptığı, olası kastla genç kızı öldürdüğü iddia edildi. Dilekçede tahliye kararının kaldırılması ve sanığın yeniden tutuklanması istendi.

Dosyada tüm delilleri toplanmamasına rağmen sanığın serbest bırakılması kararının yanlış olduğunun savunulduğu itirazı, ağır ceza mahkemesi inceleyecek

“AĞIR CEZA MAHKEMESİ YARGILAMA YAPMALI”

Dosyanın en önemli delili olan kamera görüntülerinin duruşmada izlenmesi kararından mahkemenin vazgeçtiğini belirten Yıldız ailesinin avukatı Adnan Harman, “Bu karar doğru değildir. Kamera görüntülerinde her şey açık ve nettir. Olayda suçun olası kasıt ile işlendiği kanaatindeyiz. Bu nedenle dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerekir. Mahkeme dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderme talebimizi reddetti” dedi.

Adnan Harman, bugüne kadar benzer suçlama ile açılan davaların tamamında yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapıldığını ileri sürerek, dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini söyledi.