Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi eserler geri alındı
Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği, İsviçre Federal Kültür Ofisi'nden 37 tarihi eserin teslim alındığını duyurdu.
Türkiye’den kaçırılan 37 tarihi eser geri alındı. Türkiye’nin Bern Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Ülkemizden yurtdışına kaçırıldığı tespit edilen 37 parça tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığımız heyetinin de katıldığı bir törenle İsviçre Federal Kültür Ofisi yetkililerinden teslim alınmıştır. İsviçre makamlarına gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyoruz.”