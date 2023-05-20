Buzun Kelebekleri ile 19 Mayıs’ı kutladı
Kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunan ve iletişim çalışmalarında milli bayramlarımıza önem veren Kelebek Mobilya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel filmini Sponsoru olduğu Buz Hokeyi Kadınlar Ligi oyuncularıyla hazırladı.
Kelebek Mobilya, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir film hazırladı.
Reklam filminde Ankara'nın Çayyolu Gordion – GASK (Genç Ankaralılar Spor Kulübü ) Erzurum'un Narmanspor ve İstanbul'un Buz Adam GSK – İBBSK – Buz Korsanları – Buz Beykoz takımlarının genç oyuncuları rol aldı.
Kelebek Mobilya'nın sponsorluğundan sonra “Buzun Kelebekleri” olarak da anılan genç buz hokeyi oyuncuları, filmde Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki “Ey Türk Gençliği Birinci Vazifen…” hitabına “Hazırız” diye cevaplayarak hedefe doğru ilerliyorlar ve 19 rakamını oluşturarak Ata'mıza selam duruyorlar.