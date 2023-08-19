Biz taksi sürücülerini tartışırken onlar sürücüsüz taksileri tartışıyor…

İstanbul yeterli sayıda taksi olmaması ve bazı taksicilerin yolcu seçmesi ile ulaşımda kaos yaşarken, ABD'de sürücüsüz taksi hizmeti başladı. Devasa bir ekonomi yaratması beklenen uygulamaya tepkiler de var.

Sozcu.com.tr

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Silikon Vadisi’ndeki mühendislerden bazıları son 10 yılını ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco’nun en karmaşık caddelerinde ustalıkla manevra yapmaları için sürücüsüz arabalara kod yazarak geçirdi.

San Francisco, sürücüsüz otomobillerin resmi olmayan merkezi haline geldi. General Motor’un (GM) sahibi olduğu Cruise ve Amazon’un sahibi olduğu Zoox’un yanı sıra Alphabet’in sahibi olduğu Waymo yıllardır kentte otonom araçları test ediyor.

Sonunda San Francisco, sürücüsüz taksi deneyimi sunan ilk şehirlerden biri oldu.

General Motor’a ait sürücüsüz araç şirketi Cruise, geçtiğimiz ay sonunda yaklaşık 240 adet robot taksi ile kentte hizmet vermeye başladı.

Böylece Uber veya Lyft gibi araç çağırma hizmetlerine karşı uzun zamandır vaat edilen otonom bir alternatifin daha geniş ticari dağıtımına yönelik bir adım atılmış oldu.

Sürücüsüz araçla ulaşım şimdilik sadece geceleri ve şehrin belirli bölgelerinde halkın kullanımına açık olsa da gelecekte şehrin her yerinde yaygınlaşması planlanıyor.

İDDİALI RAKAMLAR

Cruise, 2030 yılına kadar yollarda 1 milyon robot taksi kullanmayı planlıyor.

GM CEO’su Mary Barra, Cruise’un 2025’te ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya’da ticari operasyonlara sahip olmasını beklediklerini ve 2030’a kadar yılda 50 milyar dolar gelir elde etmesini hedeflediklerini söyledi.

McKinsey tarafından yapılan araştırma, bu projeksiyonların çok pembe olduğunu gösteriyor. McKinsey 2030 yılına kadar, otonom sürüş teknolojisi için endüstri çapında küresel gelirin en fazla 25 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Bu Cruise’un tek başına kazanacağına inandığının yarısı. McKinsey, teknoloji tam hazır olduğunda, gelirlerin beş yıl içinde 170 milyar ila 230 milyar dolar arasında olacağını varsayıyor.

EYLEMLER BAŞLADI

Bu yılın başlarında, anket şirketi YouGov, 18 ülkedeki tüketicilerle bir anket yaptı ve ankete katılanların yüzde 42’sinin kendi kendine sürüş teknolojisinden endişe duyduğunu ortaya çıkardı.

Öte yandan San Francisco’da halk otonom taksileri trafikte güvenlik sorunları yarattığı gerekçesi ile protesto etmeye başladı. Safe Street Rebel adlı grup trafik konileri ile otonom taksileri sabote ediyor.

Robotların uykusu gelmez, dikkati dağılmaz veya öfkelenmez. Alkollü araç kullanmazlar, telefonda konuşmazlar ve bir yolcuyu indirip yenisini almak için acele etmezler. Ancak, ABD’de sürücüsüz araç kullanımının yayılmasının iyi bir fikir olduğunu düşünenlerin sayısı kötü bir fikir olduğunu düşünenlerden daha az..

Pew Research tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre erkeklerin yarısından fazlası, kadınların ise yüzde 72’si sürücüsüz bir araca binmeyeceklerini söyledi. Bu tablonun ortaya çıkmasının temelinde yolculuk güvenliği konusunda kaygılar yer alıyor.

ARAÇLARIN YARISI ÇEKİLDİ

Öte yandan, bugün California Motorlu Taşıtlar Departmanı, otonom araçların karıştığı kazaların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından Cruise’un San Francisco’daki sürücüsüz araç filosunun yarısını yollardan çekmesini istedi.

Cruise, şehirdeki operasyonel filosunu yüzde 50 oranında azaltmayı kabul etti. Gündüz 50, geceleri 150 sürücüsüz araç çalışacak.