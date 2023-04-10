Elektrikli araçta hedef 5 kat büyüme

Türkiye’de 2022’de toplam 7.733 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu yıl Togg’un 20 bin adetlik siparişinin de etkisiyle en az 5 kat büyüme ve 40 bin adetlik satış hedefleniyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünya genelinde karbon ayak izini düşürmek için ardı ardına düzenlemeler yapılıyor. Karbonsuzlaşma politikalarında en önemli ayaklardan birisini de otomotiv oluşturuyor. Hemen hemen her otomotiv markası elektrikli araç üretimine geçerken, bu araçların satışı her yıl katlanarak artıyor. Türkiye'de elektrikli araç satışları Avrupa ve ABD kadar hızlı gitmese de yerli elektrikli otomobil Togg'un piyasaya sürülmesiyle pazarın hızla büyümesi bekleniyor. 2021'de 2 bin 846 adet elektrikli otomobil satılırken, bu rakam 2022'de 7 bin 733 adede yükseldi. Elektriklilerin toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 1.3 oldu. 2022'de satılan otomobil sayısı 592 bin 660 olmuştu.

PAYINI ARTIRIYOR

Otomotiv sektörünün 2023'te elektrikli araç satış hedefi ise bir önceki yıla oranla 5 kat artışla 40 bin seviyelerinde gösteriliyor. Bu yıl iç pazarda 650 bin otomobil satışı beklenirken, elektrikli araçların da burada alacağı pay yüzde 6'yı geçecek. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50.1 oranında artarak 175 bin 421 adet oldu. Bu dönemde elektrikli otomobil satışları 4 bin 670 adetle yüzde 2.7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında otogazlı (LPG) otomobil satışları da 2 bin 762 adet gerçekleşerek yüzde 1.6 pay aldı ve elektrikli araçların gerisinde kaldı. Aynı dönemde hibrit otomobil satışlarındaki artış da dikkat çekti. 18 bin 874 adet satılan hibrit araçlar toplam satışlar içinde yüzde 10.8 paya sahip oldu.

Fiyatlar 1 milyon TL'yi buluyor

En ucuz elektrikli binek otomobil 245.900 TL'lik fiyatıyla Citroen'in 75 kilometre menzilli 2 kişilik Ami isimli aracı oldu. Markaların B ve C segment elektrikli araç fiyatlarına bakıldığında, Fiat 500 modeli 889.900 TL, Opel Corsa 909.900 TL, Renault Zoe 902.900 TL, Hyundai Kona 976.000 TL, Peugeot 2008 modeli 1.023.000 TL seviyeleri görünüyor. Togg'un başlangıç fiyatı da 953 bin TL oldu.

Avrupa'da ilk 5'e girilebilir

Elektrikli otomobil markası Skywell'in CEO'su Mahmut Ulubaş, Türkiye'de elektrikli araçlarla ilgili trendin çok hızlı geliştiğini belirterek, pazarın Togg'un da devreye girmesiyle daha da ivme kazanacağını söyledi. Ulubaş, “Ek vergi geldi ama pazar büyüdü. Togg ve Tesla piyasaya girdi. Chery, elektrikli otomobillerini duyurdu. Otomotivde ve pazarda çok hızlı bir dönüşüm var. Türkiye, Avrupa'da 2-3 yıl içinde ilk 5'e girebilir” dedi.